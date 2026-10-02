Manchester City hat umfassende Berufung gegen die Stellungnahme der Premier League-Kommission im Zusammenhang mit dem Disziplinarverfahren der Premier League eingelegt. Das gibt der Scheichklub offiziell bekannt. „Der Verein vertritt entschieden die Auffassung, dass die Stellungnahme aus mehreren Gründen offensichtliche wesentliche Fehler in rechtlicher, grundsätzlicher und sachlicher Hinsicht enthält und unhaltbar ist“, heißt es im Statement.

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Die englische Topliga hat ManCity in 114 Anklagepunkten wegen teils schwerwiegender Verstöße gegen die finanziellen Regeln der Premier League für schuldig befunden. Hierzu stellen die Skyblues klar: „Der Verein ist unschuldig hinsichtlich der von der Premier League erhobenen Vorwürfe, und es liegt eine umfassende Sammlung unwiderlegbarer Beweise vor, die alle seine Standpunkte in diesem Fall stützen. Wir werden weiterhin den ordnungsgemäßen Verfahrensablauf respektieren und sind bis zum Abschluss aller Verfahren zwangsläufig in unseren weiteren Äußerungen eingeschränkt.“