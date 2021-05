Hannover-Interesse an Mühl

Hannover 96 würde sich offenbar gerne mit Lukas Mühl vom 1. FC Nürnberg verstärken. Wie die ‚Bild‘ berichtet, möchten die 96er den 24-Jährigen ablösefrei unter Vertrag nehmen. Das Arbeitspapier des Abwehrspielers läuft Ende Juni aus, sein Abschied steht bereits fest.

Mühl kommt bei seinem Jugendverein auf insgesamt 133 Pflichtspiele in der ersten und zweiten Liga. In der abgelaufenen Saison war der ehemalige U-20 Nationalspieler gesetzt. In Hannover wäre der 1,89 Meter große Innenverteidiger die gesuchte Verstärkung für die Abwehrreihe.