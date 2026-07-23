Bundesliga
Köln holt Torhüter-Verstärkung an Bord
Der 1. FC Köln legt auf der Torhüter-Position nach. Ein ehemaliges PSG-Talent findet den Weg an den Rhein.
1 min.
@Maxppp
Der junge Franzose Martin James (18) steht vor dem Wechsel zum 1. FC Köln. Laut ‚Sky‘ ist der Deal in trockenen Tüchern.
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Beim FC soll James einen bis 2028 datierten Vertrag unterzeichnen, der Medizincheck sei für den morgigen Freitag anberaumt.
Neue Nummer drei mit Perspektive
In Köln ist der U19-Nationalspieler für den Moment als Nummer drei eingeplant, soll also auch mit dem Bundesliga-Team trainieren.
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Bis Ende Juni stand James noch bis Paris St. Germain unter Vertrag, aufgrund mangelhafter Aussichten auf Profifußball an der Seine verlängerte der 1,86 Meter große Schlussmann das Arbeitspapier nicht und geht seinen nächsten Schritt nun in Deutschland.
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