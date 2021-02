ManCity überrollt Liverpool | Note 6 für Alisson

Die erste Halbzeit begann ereignisarm. Während Manchester City das gewohnt balldominante Spiel aufzog, agierte der FC Liverpool zunächst etwas passiver. Es dauert bis zur 24. Minute ehe Sadio Mané die erste große Chance des Spiels hatte, das Spielgerät jedoch nach Flanke von Trent Alexander-Arnold knapp per Kopf übers Tor setzte. In der Folge übernahm der englische Meister mehr die Initiative. Die nächste große Gelegenheit hatten jedoch die Skyblues, als Ilkay Gündogan in der 37. Minute einen Elfmeter über das Tor jagte. Zuvor war Raheem Sterling von Fabinho im Strafraum zu Fall gebracht worden.

Nach dem 1:0 durch Gündogan spielte City fortan etwas abwartender, ließ die Liverpooler kommen. Der hochgelobte Rúben Dias verursachte in der 61. Minute den zweiten Elfmeter der Partie, den Mohamed Salah souverän verwandelte. In den letzten 20 Minuten entschied Alisson das Spiel zugunsten von ManCity durch zwei dicke Patzer im Aufbauspiel. Das 1:4 durch den exzellent aufgelegten Foden markierte den Schlusspunkt einer Partie, die letztlich durch individuelle Fehler des Liverpooler Schlussmannes entschieden wurde.

Die Torfolge:

0:1 Gündogan (49.): Über die linke Seite dribbelt Sterling nach schönem Zusammenspiel mit Foden in den Sechzehner, legt den Ball wieder auf den Engländer ab, der aus kurzer Distanz abschließt. Alisson kann den Ball nur noch in die Mitte klären, woraufhin Gündogan den Ball ins Tor schießt.

1:1 Salah (63.): Salah wird von Dias im Strafraum ahndungswürdig gehalten und fällt. Den Elfmeter verwandelt der Ägypter souverän.

1:2 Gündogan (73.): Nach dickem Patzer von Alisson, der den Ball in den Fuß von Foden klärt, lässt dieser Jordan Henderson stehen und legt den Ball in die Mitte auf Gündogan, der vollendet.

1:3 Sterling (76.): Erneut ein katastrophaler Fehler von Alisson, der den Ball im Sechzehner in die Füße von Silva passt. Dieser flankt im Sechzehner auf Sterling, der den Ball ins leere Tor köpft.

1:4 Foden (83.): Der überragende Foden dribbelt von rechts in den Sechzehner und hämmert den Ball aus kurzer Distanz unter die Latte.

Die Noten zum Spiel

FC Liverpool:

Eingewechselt:

68‘ Shaqiri für Thiago

68‘ Milner für Jones

85‘ Tsimikas für Robertson

Manchester City:

Eingewechselt:

72‘ Gabriel Jesus für Mahrez