Bayern: Millionen-Klausel bei Roca-Deal

Marc Roca (25) zog es in diesem Sommer vom FC Bayern zu Leeds United. Im Zuge dieses zwölf Millionen teuren Deals sicherten sich die Münchner laut Informationen der ‚Sport Bild ‘ eine spezielle Klausel. Demnach erhält der deutsche Rekordmeister 1,25 Millionen Euro pro 25 Pflichtspiele, die der Spanier für die Peacocks absolviert. Insgesamt können die Bayern somit im Nachgang fünf Millionen Euro einnehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In München konnte Roca sein angedeutetes Potenzial kaum entfalten. In den zwei Jahren an der Säbener Straße absolvierte der defensive Mittelfeldspieler lediglich 24 Pflichtspiele für den amtierenden Deutschen Meister. Bei Leeds United trifft Roca nun auf Jesse Marsch, den ehemaligen Coach von RB Leipzig.