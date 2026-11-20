Der FC Schalke ist durchaus bereit, im Winter den ein oder anderen Neuzugang nach Gelsenkirchen zu lotsen. Im Interview mit dem ‚kicker‘ sagt Sportvorstand Frank Baumann: „Es gäbe Möglichkeiten, um auf dem Transfermarkt tätig zu werden.“ Gleichwohl wolle man nicht um jeden Preis Spieler verpflichten. „Wir lassen uns nicht treiben“, so Baumann.

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Die Knappen sind aktuell auf Rang 17 in der Bundesliga und kämpfen gegen den Abstieg. Auch deshalb schließt Baumann Kaderkorrekturen im Januar nicht aus: „Wir haben den Markt immer im Blick und schauen aufmerksam, ob etwas möglich ist. Aber ich werde nicht müde, es zu betonen: Wir setzen nur Dinge um, von denen wir überzeugt sind. Die sportlich sinnvoll und finanziell machbar sind.“