DFB-Kader: Die Nagelsmann-PK zum Nachlesen
Ende März warten auf die deutsche Nationalmannschaft zwei richtungsweisende Testspiele vor der WM. Julian Nagelsmann steht den Medienvertretern am heutigen Donnerstag Rede und Antwort. FT tickert die wichtigsten Aussagen des Bundestrainers live.
PK beendet
Damit ist die Pressekonferenz von Julian Nagelsmann beendet. Hier noch einmal der Kader zur Übersicht:
Für Woltemade werden es keine 80 Meter sein
Nick Woltemade gehört zum Kader, obwohl er seit Wochen bei Newcastle United im Formloch steckt. „Nick ist ein sehr sympathischer Typ, der viel positive Energie ausstrahlt. Er macht zweifellos eine schwere Zeit durch, aber das ist normal“, so Nagelsmann, „er hat bei uns gute Leistungen gezeigt. Er kann von Beginn an spielen, aber auch als Einwechselspieler zum Einsatz kommen, da er einen unkonventionellen Spielstil hat. Ich glaube, dass es ihm helfen wird, hier bei uns zu sein. Bei Newcastle spielt er derzeit oft sehr tief, und wenn er als defensiver Mittelfeldspieler agiert, muss er eine große Distanz zurücklegen, um zum Tor zu gelangen. Er ist kein Konter-Stürmer, der mit 36 km/h rennt. Ich kann Ihnen versprechen, dass er bei uns nicht 80 Meter vom Tor entfernt sein wird. In solchen Spielen wird er nicht zum Einsatz kommen. Ich schätze ihn als Spieler und als Mensch sehr. Das ist normal: neue Kultur, neue Liga, neue Stadt. Auch in Stuttgart brauchte er Zeit. Ich habe Vertrauen in ihn. Alles wird gut.“
Karl bei der Nachhilfe erwischt
„Lennart habe ich relativ schnell erreicht. Er war gerade bei der Nachhilfe. Deswegen ist er nicht gleich rangegangen, was mich schonmal zufrieden stimmt. Sonst hätte ich ihn auch geschimpft, wenn er da direkt drangegangen wäre. In dem Moment ist der Lehrer wichtiger als das, was der Bundestrainer sagt. Er hat sich sehr gefreut – weil die Nachhilfe vorbei war einerseits und weil er dabei ist andererseits“, schmunzelt Nagelsmann über sein Gespräch mit Karl.
Kein Freifahrtschein für Goretzka
Am 1. März gab der Bundestrainer dem ‚kicker‘ bereits ein ausführliches Interview, in dem er unter anderem Leon Goretzka vermeintlich einen Stammplatz in Aussicht stellte. Heute stellt der Fußballlehrer klar: „Ich habe gesagt, er hat gute Chancen zu spielen. Das war kein Freifahrtschein. Zwischen spielen und spielen gibt es Unterschiede, spielen heißt auch zwei Minuten. Ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, Leon trotzdem dieses Gefühl zu vermitteln. Er hat ein gewisses Alter und deswegen kann man Spielzeit und Spielzeit nicht miteinander vergleichen. Und ich wollte ihm mit dieser Aussage einfach das Gefühl geben wollen, dass er bei der WM dabei ist, wenn er gesund ist. Am Ende werden wir trotzdem entscheiden, wie der Verlauf im April und Mai ist. Da geht es auch um physiologische Themen.“
Warum ist Urbig dabei?
„Es war keine Entscheidung gegen Noah Atubolu und Finn Dahmen, sondern eine Entscheidung für Jonas. Trotz seines jungen Alters hat er eine extrem gute mentale Stärke bewiesen. Er wurde ins kalte Wasser geworfen und hat in der Champions League sofort überzeugt. Er ist ein sehr guter Fußballer, er kennt viele der Jungs hier. Der Bayern-Block ist für uns sehr wertvoll. Wenn alles so weiterläuft, hat Jonas eine große Zukunft im deutschen Fußball vor sich. Wir wollen sehen, wie er sich bei uns einfügt. Er kann sich jetzt zeigen und beweisen, und dann entscheiden wir im Mai, was das Beste ist. Wir sind sehr entspannt, was die Torhütersituation angeht, “ kommt Nagelsmann auf eine der größten Überraschungen des DFB-Kaders zu sprechen.
Stach sehr euphorisch
„Wir wollten einen Sechser dabei haben mit einem anderen Profil“, begründet Nagelsmann die Nominierung von Anton Stach, „er hatte noch nie die Chance sich bei uns zu zeigen. Wir wollen einfach sehen, wir er es bei uns macht. Am Telefon war er sehr euphorisch und er hat gezeigt, dass ihm das viel bedeutet. Er ist einer von denen, die reinrutschen könnten.“
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