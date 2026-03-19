DFB-Kader: Die Nagelsmann-PK zum Nachlesen

Nick Woltemade gehört zum Kader, obwohl er seit Wochen bei Newcastle United im Formloch steckt. „Nick ist ein sehr sympathischer Typ, der viel positive Energie ausstrahlt. Er macht zweifellos eine schwere Zeit durch, aber das ist normal“, so Nagelsmann, „er hat bei uns gute Leistungen gezeigt. Er kann von Beginn an spielen, aber auch als Einwechselspieler zum Einsatz kommen, da er einen unkonventionellen Spielstil hat. Ich glaube, dass es ihm helfen wird, hier bei uns zu sein. Bei Newcastle spielt er derzeit oft sehr tief, und wenn er als defensiver Mittelfeldspieler agiert, muss er eine große Distanz zurücklegen, um zum Tor zu gelangen. Er ist kein Konter-Stürmer, der mit 36 km/h rennt. Ich kann Ihnen versprechen, dass er bei uns nicht 80 Meter vom Tor entfernt sein wird. In solchen Spielen wird er nicht zum Einsatz kommen. Ich schätze ihn als Spieler und als Mensch sehr. Das ist normal: neue Kultur, neue Liga, neue Stadt. Auch in Stuttgart brauchte er Zeit. Ich habe Vertrauen in ihn. Alles wird gut.“