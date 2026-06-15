Zweiter Neuzugang: Union holt Van Den Bosch

Union Berlin holt einen neuen Innenverteidiger an Bord. Die Eisernen teilen offiziell mit, dass Zeno Van Den Bosch zur kommenden Saison nach Köpenick wechseln wird. Der 22-Jährige kommt ablösefrei nach Ablauf seines Kontrakts bei Royal Antwerpen. Zur Vertragslänge machen die Berliner wie gewohnt keine Angaben, dem Vernehmen nach unterschreibt der Belgier bis 2030.

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„Meine Zeit bei Royal Antwerpen hat mich enorm geprägt, sowohl in der Jugend als auch besonders als junger Profi auf hohem Niveau. Dafür werde ich dem Verein immer dankbar sein. Nun war für mich der richtige Moment gekommen, den nächsten Schritt zu gehen und diesen wollte ich unbedingt beim 1. FC Union Berlin machen. Vom ersten Gespräch an hatte ich ein sehr gutes Gefühl, weil der Verein für Zusammenhalt, Entwicklung und klare Werte steht. Genau in diesem Umfeld möchte ich mich weiter verbessern. Ich freue mich sehr darauf, bald im Stadion An der Alten Försterei auf dem Platz zu stehen“, sagt Van Den Bosch über seine Entscheidung.

Geschäftsführer Horst Heldt ergänzt: „Zeno ist ein junger Spieler mit großem Entwicklungspotenzial, der uns aufgrund seiner bereits gesammelten Erfahrung sofort weiterhelfen kann. Er bringt Größe, Zweikampfstärke und zugleich eine gute Beweglichkeit mit. In seinem Alter Stammspieler bei einer Topmannschaft in Belgien zu sein, erfordert neben Talent auch Reife, Disziplin und Führungsqualitäten. Diese Eigenschaften sehen wir bei ihm und wollen sie gemeinsam weiterentwickeln. Wir freuen uns, dass er seinen nächsten Karriereschritt bei Union gehen möchte.“

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Mit der Verpflichtung von Van Den Bosch, der in der Vergangenheit auch mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht wurde und in Antwerpen unumstrittene Stammkraft ist, bereitet sich Union auf die Abgänge von Danilho Doekhi (27) und Diogo Leite (27) vor. Die beiden Leistungsträger sind vertraglich nur bis zum Sommer gebunden und werden den Verein dann wohl verlassen.

Van Den Bosch ist nach dem ablösefreien Transfer von Innenverteidiger Marvin Friedrich (30) Unions zweiter externer Neuzugang für die kommende Saison.