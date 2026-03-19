FC Bayern: Gute Nachrichten aus dem Lazarett

Der FC Bayern München kann bald wieder auf Manuel Neuer zurückgreifen. Der Kapitän des Rekordmeisters musste zwar in der Champions League gegen Atalanta Bergamo (4:1) noch aussetzen und wird auch im Heimspiel gegen Union Berlin am Samstag (15:30 Uhr) nicht zur Verfügung stehen, absolvierte aber am heutigen Donnerstag in München eine längere Trainingseinheit mit den Nachwuchskeepern.

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Wenn weiter alles gut läuft, könnte der 39-Jährige (Muskelfaserriss) dem Vernehmen nach im Anschluss an die Länderspielpause gegen den SC Freiburg (4. April) sein Comeback zwischen den Pfosten geben. Derweil macht auch Linksverteidiger Alphonso Davies Fortschritte. Eineinhalb Wochen nach seiner erlittenen Zerrung im Oberschenkel konnte der Kanadier zum ersten Mal wieder alleine mit dem Ball trainieren und Fitnessübungen machen. Wann Davies wieder auf dem Platz stehen soll, ist nicht bekannt.