Thomas Kessler hat sich am heutigen Montag zur Installation von Interimstrainer René Wagner geäußert. Der Sport-Geschäftsführer erläuterte gegenüber Medienvertretern: „Er ist ein sehr kommunikativer Mensch, ein guter Typ. Er hat eine besondere Art mit Menschen umzugehen. Ich rede da gar nicht nur von den Spielern, sondern auch vom Trainerteam und vom gesamten Staff. Zudem verfügt er über eine hohe fußballerische Expertise.“

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Am gestrigen Sonntagabend hatte der FC die Entlassung von Lukas Kwasniok bekanntgegeben, nachdem auch das Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (3:3) nicht gewonnen werden konnte. Der 44-jährige Übungsleiter, der zuvor den SC Paderborn trainierte, kam erst im Sommer als Nachfolger von Aufstiegstrainer Friedhelm Funkel (71). Zum selben Zeitpunkt zogen die Geißböcke auch Wagner an Land, der den Aufsteiger nun vor dem Abstieg bewahren soll: „Er wird sicherlich den ein oder anderen Hauch geben oder Nuancen verändern, die vorher ein Stück weit anders waren. Das heißt auch gar nicht, dass es besser oder schlechter ist, sondern es geht darum, dass es am Ende dazu führen soll, dass wir Punkte holen“, begründet Kessler seine Entscheidung. Sein Debüt an der Kölner Seitenlinie wird Wagner nach der Länderspielpause ausgerechnet gegen Ex-Klub Union Berlin feiern (5. April).