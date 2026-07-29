Neuer Stürmer: Greift Bayern ins oberste Regal?

Am 8. August stößt Harry Kane (33) nach seinem verlängerten WM-Urlaub wieder zur Mannschaft des FC Bayern. Kurz darauf sind konkrete Verlängerungsgespräche mit den Verantwortlichen geplant.

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Die Vorzeichen sind klar: Beide Parteien streben eine Weiterführung der Zusammenarbeit über 2027 hinaus an. Interessierten Vereinen wie dem FC Barcelona und Al Hilal hat Kane deswegen schon abgesagt, wie aus der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ hervorgeht.

Vielmehr steht lediglich die Laufzeit seines neuen Bayern-Vertrags im Mittelpunkt. Die Fachzeitschrift prognostiziert, dass die Münchner mindestens einen Aufenthalt bis 2029 offerieren wollen, Kane aber mit Blick auf die nächste WM womöglich sogar bis 2030 unterschreiben will.

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Kane im Doppel-Sturm?

Unabhängig von Kanes Verbleib kursieren an der Säbener Straße laut der ‚Sport Bild‘ Gedankenspiele, im kommenden Sommer einen weiteren Top-Stürmer an Bord zu holen. Schon 2024 soll sich der FCB mit Benjamin Sesko (23) befasst haben, der aber von RB Leipzig zu Manchester United wechselte.

Und die Idee von Cheftrainer Vincent Kompany, Kane in einem Doppelsturm spielen zu lassen, besteht anscheinend weiterhin. Zumal sich der Kapitän der englischen Nationalmannschaft (121 Länderspiele) zukünftig noch mehr nach hinten fallen lassen könnte, um seine Spielmacherqualitäten besser zur Geltung zu bringen.

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Eine heiße Spur kristallisiert sich zur Stunde nicht heraus. Atalanta-Stürmer Charles De Ketelaere (25) wurde zuletzt wieder lose mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht. In den kommenden zwölf Monaten wird sich Sportvorstand Max Eberl aber sicherlich auch mit weiteren spannenden Kandidaten beschäftigen.