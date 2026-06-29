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Weltmeisterschaft

DFB: Nagelsmann kündigt Veränderungen an

von Julian Jasch
1 min.
Julian Nagelsmann 2026 als Bundestrainer @Maxppp
Deutschland Paraguay

Julian Nagelsmann schließt nicht aus, die Anfangsformation im Sechzehntelfinale der WM gegen Paraguay am heutigen Montagabend (22:30 Uhr) zu verändern. Auf der Presserkonferenz ließ der Bundestrainer durchblicken: „Es gibt taktische Überlegungen, ein bisschen etwas zu verändern. Aber es gibt auch Gründe, alles so zu belassen, wie es ist. Ich werde nichts verraten. Wir müssen es dem gegnerischen Trainer nicht leichter machen, als es sein muss.“

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Im Vergleich zum letzten Gruppenspiel gegen Ecuador (1:2) dürfte der genesene Nathaniel Brown (23) wieder für David Raum (28) in die Startelf rücken. Die größte Frage bleibt, wie Nagelsmann mit Kapitän Joshua Kimmich (31) plant – agiert der Bayern-Profi hinten rechts in einer Vierer- respektive Dreierreihe oder rotiert er doch wieder zurück auf die Sechs?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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