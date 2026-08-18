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Offiziell Serie A

Odogu-Leihe zu Toulouse fix

von Tom Steinmetzler
David Odogu sucht nach einer Anspielstation @Maxppp

Der AC Mailand verleiht Innenverteidiger-Talent David Odogu an den FC Toulouse. Der 20-Jährige soll beim Vorjahresneunten der Ligue 1 Spielpraxis sammeln. Eine Kaufoption konnte sich die Le Téfécé hierbei nicht sichern.

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Odogu ist mit der deutschen U17-Nationallmannschaft 2023 Weltmeister geworden und wechselte im vergangenen Sommer für sieben Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Mailand. Für die Rossoneri kam er bisher nur drei Einsätzen in der ersten Mannschaft. Jetzt soll er die Verteidigung des FC Toulouse verstärken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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