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Mehr Spielpraxis: Monaco verleiht Kehrer

von Martin Schmitz - Quelle: ajax.nl
1 min.
Thilo Kehrer beim Training der AS Monaco @Maxppp

Innenverteidiger Thilo Kehrer wechselt von der AS Monaco in die Eredivisie. Wie Ajax Amsterdam verkündet, schließt sich der 29-Jährige leihweise bis Saisonende dem niederländischen Traditionsklub an. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Deals. „Thilo ist ein äußerst professioneller und guter Spieler, der viel Erfahrung mitbringt. Er hat eine starke Mentalität und ist es gewohnt, unter höchstem Druck zu bestehen. Darüber hinaus sorgt seine Anwesenheit für einen gesunden Konkurrenzkampf in der Verteidigung, was für Ausgewogenheit und Intensität innerhalb der Mannschaft unerlässlich ist“, sagt Sportchef Jordi Cruijff.

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FT hatte bereits am frühen Dienstagmorgen exklusiv von dem bevorstehenden Transfer berichtet. Kehrer war vor zwei Jahren für elf Millionen Euro von West Ham United nach Monaco gewechselt. In den ersten vier Pflichtspielen der neuen Saison kam der Ex-Schalker allerdings nur zu einem einminütigen Kurzeinsatz. In Amsterdam will sich der Ex-Schalker mit guten Leistungen dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp empfehlen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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