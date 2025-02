ManUnited: Casemiro überrascht mit Aussage

Casemiro will bei Manchester United seinen Vertrag, der noch bis 2026 läuft, erfüllen. Im Interview mit der ‚as‘ erklärt der 32-Jährige, dass er „mit Respekt und Höflichkeit“ um mehr Spielzeit bei den Red Devils kämpfen und dem strauchelnden Klub helfen möchte. Zudem überrascht er mit einer Aussage zu seinem ersten Jahr in Manchester: „Als Spieler denke ich, dass Old Trafford in meinem ersten Jahr den besten Casemiro gesehen hat.“

Der Brasilianer war im Sommer 2022 von Real Madrid zu ManUnited gewechselt und kam in seiner ersten Saison auf 46 Einsätze. Bei Real war er Teil einer goldenen Generation, sammelte als Stammspieler insgesamt fünf Champions League-Titel. In dieser Spielzeit hat der Sechser einen schweren Stand, auch unter Rúben Amorim bekommt er kaum Minuten. Am Wochenende durfte er gegen Tottenham Hotspur erstmals nach zuvor fünf Spielen auf der Bank wieder über die volle Distanz ran, United verlor mit 0:1.