Ex-Nationalspieler Demirbay setzt Unterschrift

Kerem Demirbay wechselt erneut den Arbeitgeber. Der 32-jährige Mittelfeldspieler kehrt Eyüpspor nach nur einem halben Jahr wieder den Rücken und schließt sich dem türkischen Ligakonkurrenten Kasimpasa an. Der langjährige Bundesliga-Profi unterschreibt beim Istanbuler Klub einen Vertrag bis 2029.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer war Demirbay von Galatasaray zu Eyüpspor gewechselt. Dort war der Linksfuß absolut gesetzt und bestritt 16 der 17 Süper Lig-Partien von Beginn an. Nun wagt der ehemalige deutsche Nationalspieler (zwei Länderspiele) ein neues Abenteuer in der Türkei.