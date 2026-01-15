Menü Suche
Ex-Nationalspieler Demirbay setzt Unterschrift

von Fabian Ley
Kerem Demirbay 2223 Bayer Leverkusen @Maxppp

Kerem Demirbay wechselt erneut den Arbeitgeber. Der 32-jährige Mittelfeldspieler kehrt Eyüpspor nach nur einem halben Jahr wieder den Rücken und schließt sich dem türkischen Ligakonkurrenten Kasimpasa an. Der langjährige Bundesliga-Profi unterschreibt beim Istanbuler Klub einen Vertrag bis 2029.

Kasımpaşa
Kasımpaşamıza hoş geldin, Kerem Demirbay! 🔵⚪️

#Kasımpaşa
Im Sommer war Demirbay von Galatasaray zu Eyüpspor gewechselt. Dort war der Linksfuß absolut gesetzt und bestritt 16 der 17 Süper Lig-Partien von Beginn an. Nun wagt der ehemalige deutsche Nationalspieler (zwei Länderspiele) ein neues Abenteuer in der Türkei.

