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Erster Trainerjob für Iniesta

von Dominik Sandler - Quelle: Fabrizio Romano
Andrés Iniesta bei einer öffentlichen Veranstaltung @Maxppp

Mit 42 Jahren beginnt Andrés Iniesta seine Trainerkarriere. Wie Fabrizio Romano berichtet, übernimmt der Spanier Gulf United in Dubai. Zwischen den Parteien herrsche bereits Einigkeit, nur noch die Unterschriften stünden aus.

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Somit zieht es den ehemaligen Strategen des FC Barcelona zurück in die Wüste. Von August 2023 bis Juli 2024 hatte Iniesta beim Emirates Club in den Vereinigten Arabischen Emiraten gespielt und anschließend seine Karriere beendet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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