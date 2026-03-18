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Bayern startet mit Überraschung auf der Zehn

Auch wenn der Viertelfinal-Einzug nahezu sicher ist, wollen sich die Bayern vor heimischer Kulisse gegen Atalanta Bergamo keine Blöße geben. Entsprechend hochkarätig besetzt Vincent Kompany seine Startelf.

von Remo Schatz
1 min.
Vincent Kompany auf einer PK @Maxppp
FC Bayern Atalanta

Für den FC Bayern gerät das Rückspiel zu Hause gegen Atalanta Bergamo nach dem 6:1-Hinspielerfolg zur Petitesse. Die Aufstellung wurde dennoch mit Spannung erwartet. Die große Frage: Wer steht im Tor? Manuel Neuer und Sven Ulreich fallen aus. Da sich Jonas Urbig im Hinspiel in Bergamo eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte, stand hinter seinem Einsatz lange ein Fragezeichen.

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Wie bereits im Laufe des Tages durchgesickert war, hat der erste Neuer-Vertreter aber die Freigabe erhalten und kann auflaufen. Leonard Prescott bleibt somit der Rekord des jüngsten Bayern-Keepers in einem Pflichtspiel-Einsatz ihm aller Voraussicht nach verwehrt. Der 16-Jährige nimmt auf der Bank platz.

In der Offensive läuft mit Luis Díaz und Harry Kane die nominelle erste Garde auf. Jamal Musiala steht wie erwartet mit Sprunggelenksproblemen nicht zur Verfügung. Dafür darf auf der Zehn aber nicht Serge Gnabry, sondern Raphaël Guerreiro ran. Joshua Kimmich und Michael Olise fehlen gelbgesperrt.

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So startet der FC Bayern

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So startet Atalanta Bergamo

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