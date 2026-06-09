Bundesliga
Karius unterschreibt heute
@Maxppp
Der FC Schalke kann zeitnah die Vertragsverlängerung mit Loris Karius (32) bekanntgeben. Aufnahmen von ‚Sky‘ und der ‚WAZ‘ zufolge ist der Schlussmann an der Schalker Geschäftsstelle eingetroffen, um seine Unterschrift unter ein frisches bis 2028 Arbeitspapier zu setzen.
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Hallo Loris Karius! Er kommt zur Vertragsverlängerung! #S04 pic.twitter.com/MFbWtgB3Zr— Andreas Ernst (@AndiErnst) June 9, 2026
Aktuell ist Karius lediglich bis 2027 an die Knappen gebunden. Im Zuge des neuen Deals steigt die Nummer eins beim Bundesliga-Aufsteiger zum Spitzenverdiener auf.
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