Karius unterschreibt heute

Der FC Schalke kann zeitnah die Vertragsverlängerung mit Loris Karius (32) bekanntgeben. Aufnahmen von ‚Sky‘ und der ‚WAZ‘ zufolge ist der Schlussmann an der Schalker Geschäftsstelle eingetroffen, um seine Unterschrift unter ein frisches bis 2028 Arbeitspapier zu setzen.

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Aktuell ist Karius lediglich bis 2027 an die Knappen gebunden. Im Zuge des neuen Deals steigt die Nummer eins beim Bundesliga-Aufsteiger zum Spitzenverdiener auf.