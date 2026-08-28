Juventus Turin verleiht Fabio Miretti (23) an Besiktas. Die Istanbuler sichern sich eine Kaufoption in Höhe von 13 Millionen Euro. In Turin steht Miretti bis 2028 unter Vertrag.

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Der Mittelfeldspieler stammt aus der Jugendabteilung der Alten Dame, für Juves Profis bestritt Miretti 106 Pflichtspiele. In der abgelaufenen Saison musste er sich meist mit der Jokkerrolle begnügen. 2024/25 war Miretti an den FC Genua verliehen.