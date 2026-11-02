Der FC Bayern München muss bis zur Winterpause ohne Serge Gnabry auskommen. Sportvorstand Max Eberl bestätigte laut ‚Sky‘, dass mit einer Rückkehr des Offensivmanns vor Weihnachten nicht zu rechnen sei. Gnabry hatte sich am Wochenende im Spiel gegen Borussia Dortmund (2:2) eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen.

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Für die Bayern stehen die Auswärtsspiele bei Atlético Madrid am morgigen Dienstag (21 Uhr) und bei Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr) an. Die anschließende Länderspielphase soll laut Eberl genutzt werden, um Jamal Musiala nach dessen Muskelfaserriss wieder ins Training zu integrieren. Etwas später soll nach seinem kleinen Muskelbündelriss auch Luis Díaz wieder einsteigen. Ismael Saibari (Syndesmosebandriss) fehlt dagegen drei bis vier Monate. Entwarnung gab es derweil bei Superstar Michael Olise, der drei Tage nach seiner Auswechslung gegen den BVB schon wieder im Kader stehen wird. Auch Keeper Manuel Neuer ist in Madrid nach seinen Fußproblemen wieder dabei.