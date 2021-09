Paderborn holt Bayerns Cuni

Der SC Paderborn vermeldet einen Nachtrag vom gestrigen Deadline Day. Wie der Zweitligist bekanntgibt, wechselt Stürmer-Talent Marvin Cuni vom FC Bayern II per Leihe an die Pader. In München verlängerte er zuvor bis 2024. Bereits die vergangene Saison verbrachte der 20-Jährige leihweise bei Regionalligist Sonnenhof Großaspach (34 Spiele, 19 Tore).

Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth erklärt: „Marvin wird einige Zeit brauchen, um vor allem physisch zum Mannschaftniveau aufzuschließen. Diese Zeit geben wir ihm. Er hat eine sehr gute Ausbildung genossen und seine Torjäger-Qualität in der Regionalliga bereits nachgewiesen. Gemeinsam wollen wir sein großes Potenzial in Paderborn weiterentwickeln.“