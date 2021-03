Leicester - Manchester United: So könnt ihr das FA Cup-Spiel live sehen

Ein spannendes Spiel bahnt sich an: Mit Leicester gegen United trifft der Drittplatzierte auf den Zweitplatzierten der Premier League. Nur ein Punkt trennt die beiden, also ein Spiel ohne klaren Favoriten. Da Manchester City in der Liga bereits uneinholbar enteilt ist, bietet der FA-Cup für beide Vereine die beste Möglichkeit, am Ende der Saison doch noch einen Titel feiern zu können.

Leicester gegen United live im TV und im Live-Stream

Die FA Cup-Partie zwischen den Foxes und den Red Devils findet am Sonntag, den 21. März statt. Der Anstoß im King Power Stadium erfolgt planmäßig um 18 Uhr. Der Streamingdienst DAZN überträgt die Partie live. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Leicester und Manchester United weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.