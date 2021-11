Mainz muss lange auf Kohr verzichten

Dominik Kohr (27) wird dem 1. FSV Mainz 05 in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen. Wie die Rheinhessen mitteilen, zog sich der defensive Mittelfeldspieler in der Partie gegen den 1. FC Köln (1:1) am Sonntagnachmittag eine Muskelsehnen-Verletzung im linken Oberschenkel zu.

Die 05er rechnen mit einer „vom Heilungsverlauf abhängigen Ausfallzeit von etwa vier Wochen“. In der laufenden Spielzeit gehört Kohr zur Stammformation und kommt auf zehn Bundesliga- und zwei Pokalspiele.