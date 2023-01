Köln: Schwäbe über seine Zukunft

Marvin Schwäbe hat sich zu seiner Zukunft beim 1. FC Köln geäußert. In einem Interview mit ‚Transfermarkt.de‘ erklärt der 27-Jährige: „Anderthalb Jahre habe ich noch. Ehrlich gesagt mache ich mir da überhaupt keinen Stress. Aktuell bin ich mit der Situation sehr froh und glücklich: Dass ich spiele, mich zeigen und der Mannschaft helfen kann. Alles was kommt, kommt. Aber ich fühle mich absolut wohl, es gibt derzeit nichts zu hinterfragen.“

Schwäbe spielt seit 2021 in der Domstadt und ist mittlerweile der Stammkeeper der Kölner. Der Vertrag des gebürtigen Duisburgers am Geißbockheim endet im Sommer 2024. Die meisten Spiele in seiner Karriere hat der Schlussmann bislang für den dänischen Erstligisten Bröndby IF bestritten.

