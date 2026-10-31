Müller, Messi & Co.: MLS-Stars vor der Crunch Time

Neben der Saudi Pro League gilt die Major League Soccer seit Jahren als beliebte Anlaufstelle für Stars aus Europa, die ihre Karriere um ein Abenteuer erweitern möchten. Meist haben diese Profis ihren Zenit schon überschritten, können sich in der US-Liga aber nochmal auf einigermaßen anständigem Niveau vor einem neuen Publikum präsentieren und ihre eigene Marke in einem wachsenden Markt stärken.

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Noch zwei Spieltage sind in der Regular Season zu gehen, dann starten die Play-Offs. Für die Stars geht es dann um alles. FT wirft einen Blick darauf, wie es für Thomas Müller, Antoine Griezmann und Co. läuft.

Thomas Müller (Vancouver Whitecaps)

Beim kanadischen MLS-Franchise ist Thomas Müller längst zum Publikumsliebling geworden. Die Bayern-Ikone liefert auf und neben dem Rasen ab. In der laufenden Saison spielte er 24 Mal, erzielte dabei neun Tore und sechs Assists. Außerdem führt er sein Team fast immer als Kapitän aufs Feld.

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Eine Obeschenkelverletzung setzt den Raumdeuter im Oktober lange außer Gefecht. Gegen San Diego (4:1) meldete sich Müller aber mit einem Einsatz über 15 Minuten zurück. Vancouver führt die Western Conference auf Rang eins an und ist natürlich in den Play-Offs vertreten. Für die Crunch Time wird Müller voraussichtlich wieder voll im Saft stehen.

Lionel Messi (Inter Miami)

In der Eastern Conference rangiert Inter Miami nur auf dem dritten Tabellenplatz. Die Play-Offs sind damit gesichert. Lionel Messi legt dabei unglaubliche Zahlen auf. 29 Spiele in der Regular Season reichten La Pulga für 25 Tore und 13 Assists.

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Mit seinen Star-Kollegen Casemiro, Luis Suárez und Rodrigo De Paul versucht Messi dieses Jahr wieder den begehrten MLS-Cup zu gewinnen. Im vergangenen Jahr gelang Miami dies im Finale gegen Vancouver und Müller.

Marco Reus (LA Galaxy)

Auch Marco Reus zog es nach seinem Ende bei Borussia Dortmund über den großen Teich. In den finalen zwei Spielen der Regular Season kämpft LA Galaxy um die Qualifikation für die Play-Offs. Stand jetzt belegt LA Rang zehn und liegt einen Punkt hinter Salt Lake City, dem letzten Qualifikationsplatz.

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Reus spielt eine wichtige Rolle im Bestreben, in die Meisterschaftsrunde einzuziehen. Der gebürtige Dortmunder hat mit acht Toren und neun Assists in 29 Spielen abgeliefert, muss aber in den kommenden beiden Partien auch auf eine Leistungssteigerung seiner Teamkollegen hoffen.

Antoine Griezmann (Orlando City)

Antoine Griezmann erfüllte sich mit seinem Wechsel in die USA einen großen Traum. Der ehemalige Nationalspieler von Frankreich machte keinen Hehl aus seiner Affinität für US-Sport, speziell die NBA. Dass es ihn eines Tages in die MLS zieht, war früh abzusehen. Wie wohl sich Griezmann in den USA fühlt, zeigen seine Zahlen: 14 Tore und acht Assists in 16 Begegnungen.

Heung-min Son (Los Angeles FC)

Mit dem Los Angeles FC qualifiziert sich Heung-min Son bequem für die Play-Offs. Aktuell liegt das Franchise aus Kalifornien aber nur auf dem sechsten Platz der Western Conference. Um nach dem Cup zu greifen, muss in den K.o.-Spielen mehr kommen.

Son hat mit sieben Tore und 14 Vorlagen in 29 Spielen insbesondere als Zuarbeiter performt. Der Südkoreaner fühlt sich pudelwohl bei seinem Arbeitgeber, für den er seit August 2025 aufläuft. Ein jähes Ende ist nicht abzusehen. Bis 2027 ist er vertraglich gebunden, außerdem gibt es noch eine Option, um den Kontrakt um zwei weitere Spielzeiten auszudehnen.

Robert Lewandowski (Chicago Fire)

In Europa hat Robert Lewandowski alles kurz und klein geschossen. Der Torjäger kommt in der MLS für Chicago Fire aber noch nicht auf seine gewohnte Torquote. Sechs Tore in 17 Spielen klingt für seine Verhältnisse eher dürftig. Immerhin bekommt der 170-fache Nationalspieler noch einige Spiele, um seine Statistik aufzubessern. Als Tabellenvierter in der Eastern Conference macht Chicago bei den Play-Offs mit.

Timo Werner (San Jose Earthquakes)

Timo Werners Rolle bei den San Jose Earthquakes ist völlig anders als in der Bundesliga. Bei den Kaliforniern tritt der schnelle Stürmer auch mal eine Ecke oder einen Freistoß. So kommt Werner inzwischen auf zwölf Scorerpunkte in 20 MLS-Partien. Nach einer Roten Karte gegen die Colorado Rapids (2:2) muss er aber erstmal aussetzen.