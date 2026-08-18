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Wolfsburgs Versuch bei Schlotterbeck

von Julian Jasch - Quelle: kicker
Keven Schlotterbeck im FCA-Trikot @Maxppp

Der VfL Wolfsburg hat sich bei Keven Schlotterbeck offenbar einen Korb abgeholt. Der ‚kicker‘ berichtet von einem erfolglosen Versuch des Zweitligisten, den 29-jährigen Innenverteidiger vom FC Augsburg an Bord zu holen.

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Schlotterbeck soll klar signalisiert haben, dass er im Oberhaus bleiben möchte. Erst kürzlich ist der Bruder von BVB-Profi Nico Schlotterbeck (26) in sein letztes FCA-Vertragsjahr eingebogen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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