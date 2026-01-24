Heidenheim: Schmidt bedauert Müller-Abschied

Frank Schmidt bedauert den Abgang von Torhüter Kevin Müller. „Am liebsten wäre es uns gewesen, Kevin Müller wäre immer noch die Nummer 1 und es wäre gar nicht zur Konstellation gekommen, die im Sommer notwendig war mit der Verletzung von Frank Feller“, betonte der Trainer des 1. FC Heidenheim auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Spiel (15:30 Uhr) gegen RB Leipzig.

Durch die Verletzung von Feller schaute sich Heidenheim im Sommer nach einem neuen Keeper um und wurde bei Diant Ramaj (24), der per Leihe von Borussia Dortmund kam, fündig. Ramaj verdrängte Müller, weshalb der 34-Jährige kürzlich per Leihe zum FC Schalke geflüchtet ist.