Bei der Europameisterschaft 2024 stellte Bayer Leverkusen in Person von Jonathan Tah (30), Florian Wirtz (23) und Robert Andrich (32) noch drei Spieler in der Startelf der deutschen Nationalmannschaft. Im ersten 44er-Kader von Jürgen Klopp war Leverkusen kein einziges Mal vertreten.

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Laut einem Bericht der ‚Sport Bild‘ ist das ein Umstand, der die Bayer-Verantwortlichen ordentlich nervt. Dabei hätte das nicht so sein müssen, wenn im Sommer nur ein paar Transfer-Entscheidungen anders getroffen worden wären.

Dem Bericht zufolge zeigte die Werkself Interesse an gleich fünf deutschen Spielern, die aus verschiedenen Gründen aber nicht unterm Bayer-Kreuz gelandet sind. Für die Abwehr sollen Yann Bisseck (25/ Inter Mailand) und Malick Thiaw (25/Newcastle United) auf dem Zettel gestanden haben. Erstgenannter sei dann zu teuer gewesen, von Thiaw habe man einen Korb bekommen.

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VfB-Duo und ein Rückkehrer

Gleiches gilt für Angelo Stiller (25). Über ein Bayer-Interesse am Mittelfeld-Lenker des VfB Stuttgart wurde schon in der Vergangenheit berichtet. Über den Umstand, dass er lieber Champions League beim VfB als Europa League in Leverkusen spielen wollte, auch. Neu ist hingegen das Interesse der Werkself an Stillers VfB-Kollegen Chris Führich (28), der für beide Flügel ein Kandidat war. Schlussendlich kamen aber Afonso Moreira (21) und Moussa Diaby (27).

Zudem stand bei Bayer im Sommer dem Bericht zufolge noch eine Rückholaktion im Raum. Klubchef Fernando Carro persönlich soll ein Comeback von Julian Brandt (30) forciert, letztlich aber keine Mehrheit gefunden haben. Brandt war zwischen 2014 und 2019 für Leverkusen aufgelaufen und wechselte im Sommer schlussendlich zu Ajax Amsterdam.