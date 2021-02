West Brom angelt sich Maitland-Niles

West Bromwich Albion hat sich die Dienste von Ainsley Maitland-Niles gesichert. Wie die Baggies offiziell verkünden, wird der 23-Jährige bis Saisonende vom FC Arsenal ausgeliehen. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Deals.

Unter Cheftrainer Mikel Arteta spielte der polyvalente Außenbahnspieler sportlich eine untergeordnete Rolle. In der Premier League stand Maitland-Niles in elf Ligapartien auf dem Rasen, kam jedoch zumeist nur von der Bank. Sein Vertrag bei den Gunners läuft noch bis 2023.

Welcome to the Albion, @MaitlandNiles ✍️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



The @England international has joined us on loan until the end of the season from @Arsenal.