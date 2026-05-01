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Für fünf Millionen: Dárdai in die Bundesliga?

Mit Hertha BSC wird Márton Dárdai den Aufstieg in die Bundesliga auch in dieser Saison verpassen. Trotzdem winkt der Sprung in die Erstklassigkeit.

von David Hamza - Quelle: Bild
Márton Dárdai im Hertha-Trikot @Maxppp

Der FC Augsburg bemüht sich offenbar um eine Verpflichtung von Márton Dárdai. Nach Informationen der ‚Bild‘ steht Dárdai bei mehreren Vereinen auf dem Zettel, der FCA sei dabei „besonders heiß“ auf den 24-jährigen Innenverteidiger.

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Hertha BSC soll eine Ablösesumme von fünf Millionen Euro verlangen. Die Augsburger hatten schon vor zwei Jahren die Angel ausgeworfen, Dárdai aber verlängerte bis 2028 bei seinem Berliner Jugendklub.

Der 1,88 Meter große Linksfuß kommt für die Hertha auf 140 Profispiele. Nicht auszuschließen, dass nur noch drei weitere hinzukommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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