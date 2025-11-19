Zwei weitere Klubs wollen Ebnoutalib

Der FC Turin und Feyenoord Rotterdam gesellen sich allem Anschein nach zum illustren Interessenkreis für Younes Ebnoutalib (22). Das ist einem Bericht der ‚Bild‘ zu entnehmen. Angesichts der zahlreichen Verehrer erhofft sich die SV Elversberg im Falle eines Verkaufs kolportierte sechs bis acht Millionen Euro Ablöse. Zudem arbeiten die Saarländer gegenwärtig an einer Verlängerung des bis 2028 datierten Kontrakts.

Ebnoutalib gehört zu den großen Senkrechtstartern aus Liga zwei. Gemeinsam mit Isac Lidberg (27) vom SV Darmstadt belegt er aktuell den ersten Platz der Torjägerliste (jeweils neun Treffer). Auf Ebnoutalib aufmerksam wurden deshalb unter anderem auch der FC Bologna, der SV Werder Bremen, die TSG Hoffenheim, Union Berlin sowie weitere nicht bekannte Bundesligisten.