Nicolas zur WM?

Rouven Schröder hält eine WM-Nominierung von Moritz Nicolas (28) nicht für ausgeschlossen. Im Anschluss an den gestrigen 2:0-Sieg gegen den FC St. Pauli sagte der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach: „Wir gönnen jedem die Weltmeisterschaft. Und wenn er da einer von sein soll, dann wünschen wir ihm das natürlich.“

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„Wir sehen, wie hart Moritz arbeitet. Vor allem ist er unfassbar ehrgeizig. Er ist ein richtiger Perfektionist, der wirklich bis zum Schluss alles richtig machen will“, führte Schröder aus, „großes Kompliment an Moritz, der wirklich vorangeht und ganz stabil ist.“ Nicolas verpasste in der laufenden Saison noch keine Spielminute, zehnmal blieb er in der Bundesliga ohne Gegentore. Für die deutschen U-Nationalmannschaften stand der 28-Jährige in der Vergangenheit viermal zwischen den Pfosten, eine Nominierung fürs DFB-Team war ihm bislang nicht vergönnt.