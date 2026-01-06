Barça-Rückkehr: Flick freut sich auf Cancelo

Obwohl João Cancelos Wechsel von Al Hilal zum FC Barcelona noch nicht final eingetütet ist, spielt der 31-Jährige schon eine Rolle in den Gedankenspielen von Barça-Trainer Hansi Flick. „João kann auf beiden Außenverteidigerpositionen spielen. Es ist noch nichts entschieden, aber ich würde mich freuen, wenn es zustande käme. Wir haben über die Verpflichtung eines Innenverteidigers gesprochen, aber das ist eine gute Option für die nächsten sechs Monate“, sagte der deutsche Übungsleiter auf der heutigen Pressekonferenz vor dem morgigen Pokalspiel gegen Athletic Bilbao (20 Uhr).

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Katalanen haben sich mit Al Hilal auf eine Leihe des Rechtsverteidigers verständigt, auch der Spieler selbst soll dem Wechsel schon zugestimmt haben. Für Cancelo, der bereits von 2023 bis 2024 im Barça-Trikot aufgelaufen war, zahlt der spanische Meister dem Vernehmen nach vier Millionen Euro an Leihgebühr.