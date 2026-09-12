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Bundesliga

Enthüllt: So knapp scheiterte Haalands Bayern-Transfer

Erling Haaland zählt zu den besten Stürmern der Welt. Vor seinem großen Durchbruch hätte der Norweger auch beim FC Bayern landen können.

von Fabian Ley - Quelle: Abendzeitung
1 min.
Erling Haaland beim Aufwärmen @Maxppp

Der FC Bayern verpasste vor einigen Jahren nur knapp die Verpflichtung des jungen Erling Haaland. Im Gespräch mit der ‚Abenzeitung‘ schildert Hermann Gerland, der viele Jahre im Nachwuchs und als Co-Trainer der Münchner tätig war: „Ich habe ihn damals mit der norwegischen U-Nationalmannschaft beobachtet, als sie gegen Deutschland spielten, und ich dachte mir: ‚Was läuft hier? Wer ist dieser Typ?’“

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„Ich habe sofort beim FC Bayern angerufen und gesagt: ‚Wir müssen ihn verpflichten‘“, erinnert sich Gerland, „Haaland spielte damals noch für Molde. Drei oder vier Tage später kam er zum Besuch auf den Bayern-Campus.“

Warum Bayern absagte

Für den deutschen Rekordmeister wäre der heutige Superstar seinerzeit wohl vergleichsweise preiswert zu haben gewesen. Gerland verrät: „Die Ablösesumme wäre günstig gewesen, und er wollte zwischen 10.000 und 15.000 Euro brutto verdienen. Aber am Ende wollte der FC Bayern nicht zahlen.“

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Der mögliche Grund war laut Gerland die hochkarätig besetzte Offensive: „Manche sagten: ‚Wir haben Thomas Müller und Robert Lewandowski vorne. Wo soll er spielen?’ Solche Dinge passieren.“ Haaland führte es stattdessen über die Stationen RB Salzburg und Borussia Dortmund zu Manchester City, wo der 26-Jährige seit 2022 auf beeindruckende 167 Tore und 30 Assists in 203 Einsätzen kommt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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