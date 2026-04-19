Mourinho offen für Real-Rückkehr

José Mourinho kann sich ein Comeback bei Ex-Klub Real Madrid durchaus vorstellen. Dies geht aus einem Bericht der spanischen Zeitung ‚Sport‘ hervor, laut dem der 63-jährige Übungsleiter eine Rückkehr auf die Trainerbank der Königlichen nicht ausschließt. Seit Mitte September trainiert er Benfica Lissabon, besitzt aber eine Klausel, die es ihm ermöglicht, innerhalb von zehn Tagen nach Saisonende seinen Vertrag aufzulösen.

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Mourinho stand bereits von 2010 bis 2013 beim Rekordsieger der Champions League an der Seitenlinie, wurde mit den Madrilenen spanischer Meister, Pokalsieger und Supercup-Sieger. Aufgrund der schwachen Form von Real, das in dieser Saison aller Voraussicht titellos bleibt, wackelt der Trainerstuhl von Álvaro Arbeloa. Neben Mourinho sind Didier Deschamps, Zinédine Zidane und Mauricio Pochettino mögliche Nachfolger.