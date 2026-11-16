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Offiziell Premier League

Frank übernimmt Crystal Palace

von Lukas Hörster - Quelle: cpfc.co.uk
Thomas Frank dankt den Fans @Maxppp

Crystal Palace hat einen neuen Trainer gefunden. Wie der englische Erstligist bekanntgibt, übernimmt Thomas Frank den Tabellenletzten und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

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Crystal Palace F.C.
We are pleased to confirm the appointment of Thomas Frank as Manager 🤝

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Bei den Eagles folgt Frank auf den kürzlich entlassenen Pierre Sage, der wiederum im zurückliegenden Sommer Oliver Glasner ersetzte. Frank coachte zuletzt beim FC Brentford und Tottenham Hotspur.

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