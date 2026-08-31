Bundesliga
Werder-Abschied: Alles klar bei Mbangula
@Maxppp
Samuel Mbangula (22) wird sich dem FC Bologna anschließen. Laut Fabrizio Romano gibt es grünes Licht für den Medizincheck. Im Gespräch war der Außenstürmer bis zuletzt auch bei Atalanta Bergamo.
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Dort wird stattdessen Bolognas Jonathan Rowe (23) unterschreiben. Gianluca Di Marzio zufolge kommt der englische Flügelstürmer für eine Leihgebühr von fünf Millionen Euro samt 30-Millionen-Kaufpflicht.
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