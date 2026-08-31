Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Werder-Abschied: Alles klar bei Mbangula

von David Hamza - Quelle: Gianluca Di Marzio | Fabrizio Romano
Samuel Mbangula im Spiel für Werder @Maxppp

Samuel Mbangula (22) wird sich dem FC Bologna anschließen. Laut Fabrizio Romano gibt es grünes Licht für den Medizincheck. Im Gespräch war der Außenstürmer bis zuletzt auch bei Atalanta Bergamo.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dort wird stattdessen Bolognas Jonathan Rowe (23) unterschreiben. Gianluca Di Marzio zufolge kommt der englische Flügelstürmer für eine Leihgebühr von fünf Millionen Euro samt 30-Millionen-Kaufpflicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Serie A
Bremen
Bologna
Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
Bremen Logo SV Werder Bremen
Bologna Logo FC Bologna
Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert