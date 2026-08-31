Samuel Mbangula (22) wird sich dem FC Bologna anschließen. Laut Fabrizio Romano gibt es grünes Licht für den Medizincheck. Im Gespräch war der Außenstürmer bis zuletzt auch bei Atalanta Bergamo.

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Dort wird stattdessen Bolognas Jonathan Rowe (23) unterschreiben. Gianluca Di Marzio zufolge kommt der englische Flügelstürmer für eine Leihgebühr von fünf Millionen Euro samt 30-Millionen-Kaufpflicht.