Tottenham-Chaos: Bleibt Bayern auf Palhinha sitzen?

João Palhinhas Transfer vom FC Fulham zum FC Bayern entpuppte sich schnell als großes und vor allem teures Missverständnis. Satte 51 Millionen Euro legte der Rekordmeister damals auf den Tisch, um den absoluten Wunschspieler von Trainer Thomas Tuchel nach München zu lotsen. Doch als Palhinha ankam, war Tuchel bereits Gesichte.

Unter Nachfolger Vincent Kompany sah der Sechser kein Land, kam selten zum Einsatz und wurde bald als Abschiedskandidat eingestuft. Nach langer Abnehmer-Suche einigte man sich mit Tottenham Hotspur auf eine Leihe mit Kaufoption. Für 30 Millionen Euro können die Spurs Palhinha festverpflichten, somit würde sich der finanzielle Verlust zumindest etwas abmildern. Doch der Plan könnte ins Wasser fallen.

Auch bei Tottenham ein Trainer-Transfer

Zwar ist Palhinha fester Bestandteil im Mittelfeld der Londoner und stand bisher in 34 Pflichtspielen für den Klub auf dem Feld, doch die Entlassung von Trainer Thomas Frank könnte zu einem Déjà-vu führen. Der Däne war es, der sich den Holding Midfielder für die Spurs gewünscht hatte, erneut ein klarer Trainer-Transfer also.

Doch Frank ist Geschichte. Derzeit stellt sich der Klub neu auf. Dem Vernehmen nach ist sich Tottenham mündlich mit Igor Tudor (zuletzt Juventus Turin) über ein Engagement bis Saisonende einig geworden.

Unklar ist indes noch, ob der Kroate zum dauerhaften Frank-Ersatz wird oder es lediglich bei einem Interimsjob bis zum Sommer bleibt. Eine Verlängerungsklausel soll in Tudors Vertrag nicht enthalten sein. Sicher ist jedoch, dass eine Festverpflichtung von Palhinha nicht ohne Einwilligung eines neuen Cheftrainers und eine umfangreiche Transferplanung geschehen wird.

Mögliche Frank-Nachfolger schwer zu haben

Sollte Tudor nicht überzeugen und den Posten nur übergangsweise bekleiden gehören zu den klubinternen Topfavoriten für eine langfristige Lösung mit Ex-Coach Maurizio Pochettino (USA), Marco Silva (FC Fulham) und Andoni Areola (AFC Bournemouth) vor allem Trainer, die noch fest angestellt sind und frühestens im Sommer losgeeist werden könnten.

Somit dürfte sich der FC Bayern in Geduld üben müssen. Sollte der neue Mann auf der Tottenham-Bank erst im Sommer feststehen, könnte sich auch die Planung der Münchner zumindest in Teilen nach hinten verschieben. Immerhin steht dann erst fest, wie sich das genaue Transferbudget des FCB zusammensetzt.