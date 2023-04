Bayern: „Keine Hoffnung“ auf Barry-Verpflichtung

Thomas Tuchel wird seinen ehemaligen Kollegen Anthony Barry vorerst wohl nicht im Trainerteam beim FC Bayern begrüßen dürfen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat nach eigenen Aussagen „keine Hoffnung“, den Assistenztrainer kurzfristig vom FC Chelsea loseisen zu können. „Wir sind in Gesprächen, aber da gibt es nichts Neues“, ließ Brazzo gegenüber Journalisten am Montag vor dem Abflug nach Manchester verlauten.

Tuchel würde Barry gerne auch in München an seiner Seite wissen. Die Verhandlungen über eine Ablöse gestalten sich aber schwierig. Seit Tuchels Ankunft an der Säbener Straße versuchen die Bayern, eine Einigung mit den Blues zu finden. Dort bleibt Barry aktuell dem Teamtraining fern. Dass beide Vereine in einem möglichen Champions League-Halbfinale aufeinander treffen könnten, wird in den Überlegungen der Londoner wohl auch eine Rolle spielen.

