BVB: Erste Transfer-Entscheidung bei Guirassy

Als heute morgen der Wecker von Lars Ricken geklingelt hat, hat der Geschäftsführer von Borussia Dortmund wohl zuallererst sein E-Mail-Postfach gecheckt – gefolgt von großer Erleichterung: Bei Serhou Guirassy sitzt der BVB wieder auf dem Fahrersitz.

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In der vergangenen Nacht um 0 Uhr ist die Ausstiegsklausel des Mittelstürmers ausgelaufen. Allzu große Sorgen mussten sich die Schwarz-Gelben aber ohnehin nicht machen, konnte der knapp unter 40 Millionen Euro liegende Passus doch ausschließlich durch die Topklubs Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, Manchester United und FC Arsenal ausgelöst werden.

Von den vertraglich festgeschriebenen Klubs hatte allerdings keiner gesteigertes Interesse am 30-Jährigen. Ganz im Gegensatz zu Fenerbahce, das dem Guineer in Istanbul den roten Teppich ausrollen würde. Einen Transfer ans Goldene Horn schließt dieser aber aus.

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Gänzlich vom Tisch ist ein Abschied des Torjägers in diesem Sommer jedoch noch lange nicht, die Ablöse ist nun aber für alle Klubs frei verhandelbar. Unvorbereitet wäre der Vizemeister derweil nicht, mit Nicolò Tresoldi (21/Club Brügge), Fisnik Asllani (23/TSG Hoffenheim) und Randal Kolo Muani (27/Paris St. Germain) hat die Borussia bereits eine namhafte Shortlist in der Schublade.