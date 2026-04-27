Juve: Einigung mit 40-Millionen-Verteidiger

Juventus Turin steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Joel Ordóñez. Nach Informationen von ‚ESPN‘ besteht bereits eine mündliche Einigung zwischen der Alten Dame und dem 22-Jährigen. Der FC Brügge fordert für den Innenverteidiger eine Ablösesumme von rund 40 Millionen Euro.

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Der Ecuadorianer hat sich seit seinem Wechsel nach Belgien im Sommer 2022 durch konstant starke Leistungen in den Fokus zahlreicher europäischer Spitzenvereine gespielt. Unter anderem soll auch der FC Liverpool ernsthaftes Interesse signalisiert haben, nachdem bereits im Vorjahr Inter Mailand und Paris St. Germain ihre Fühler nach dem 16-fachen Nationalspieler ausgestreckt hatten. Juve scheint das Rennen nun jedoch für sich entschieden zu haben. Der Transfer soll final nach der Weltmeisterschaft im Sommer über die Bühne gehen.