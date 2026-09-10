Hertha: Die Details zur Nilsson-Option

Zur Leihe von Gustaf Nilsson (29) zu Hertha BSC sickern neue Details durch. Die ‚Bild‘ berichtet, dass sich der Zweitligist eine Kaufoption gesichert hat, die nur im Aufstiegsfall aktiviert werden kann. Dann könnte die Hertha den schwedischen Nationalspieler für zwei Millionen Euro festverpflichten.

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Steigt die Alte Dame nicht auf, kehrt Nilsson zum FC Brügge zurück. Nach vier Spielen in der neuen Saison belegt der Hauptstadtklub mit zwölf Punkten Platz eins. Am kommenden Sonntag (13:30 Uhr) könnte der Sturmhüne gegen den VfL Osnabrück sein Hertha-Debüt feiern.