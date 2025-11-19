FCN: Doch keine Klose-Verlängerung?

Sportvorstand Joti Chatzialexiou hat den Berichten über eine bevorstehende Verlängerung von Miroslav Klose beim 1. FC Nürnberg vorerst den Wind aus den Segeln genommen. Bei der Mitgliederversammlung der Mittelfranken sagte der 49-Jährige: „Sowohl ich als auch meine Vorstandskollegen und der Aufsichtsrat haben eine große Wertschätzung gegenüber Miro. Ich habe aber vor ein paar Wochen mit Miro gesprochen und mich mit ihm darauf verständigt, dass wir erst einmal den Fokus auf die tagtägliche Arbeit richten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

‚Sky‘ hatte in der vergangenen Woche berichtet, dass Klose noch in diesem Jahr seinen Vertrag am Valznerweiher verlängern würde. Nach einem schwachen Saisonstart, der Klose um ein Haar den Job gekostet hätte, befindet sich der FCN mittlerweile in ruhigerem Fahrwasser. Klose ist seit der Saison 2024/25 der Cheftrainer des Zweitligisten. In der vergangenen Saison hatte er vielen jungen Talenten zum Durchbruch verholfen.