Arthur-Leihe nach Florenz vor Abschluss

Der Wechsel von Arthur Melo zum AC Florenz nimmt konkrete Züge an. Wie Fabrizio Romano berichtet, soll der brasilianische Mittelfeldspieler in Kürze eine Leihe mit Kaufoption von Juventus Turin zur Fiorentina abschließen. Dem Transfermarkt-Experten zufolge übernimmt die Alte Dame für die Dauer der Leihe einen Teil des Gehalts. Zudem besteht eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro.

In der abgelaufenen Saison spielte der 26-Jährige bereits temporär für den FC Liverpool. Während der Leihe zum Premier League-Klub absolvierte Arthur aber lediglich zwei Einsätze für die Profis und lief sogar zwei Mal für die U23 der Reds auf. Grund dafür war eine schwerwiegende Verletzung, die den Strategen lange Zeit außer Gefecht setzte.

