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UEFA Nations League

Türkei: Montella reagiert auf Rücktrittsforderungen

von Lukas Weinstock
1 min.
Vincenzo Montella auf einer PK @Maxppp

Vincenzo Montella gibt sich hinsichtlich der harten Kritik an seiner Person kämpferisch. „Ich möchte der aktuellen Kritik nicht zu viel Gehör schenken. Mit diesen Spielern sind wir nach 24 Jahren wieder zur Weltmeisterschaft gefahren und in Liga A aufgestiegen“, ließ der Übungsleiter angesprochen auf die Rücktrittsforderungen der Fans nach der 0:3-Niederlage gegen Belgien durchblicken.

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Nach der verkorksten WM ist die Türkei mit drei Niederlagen und einem Torverhältnis von 1:8 in die Nations League gestartet. Montella ist motiviert, das Ruder noch herumzureißen: „Ich kann ganz klar sagen: Ich bin sehr motiviert und bereit, mehr zu arbeiten als je zuvor.“ Am Montag (20:45 Uhr) treffen seine Schützlinge auf Italien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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