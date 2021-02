FC-Neuzugang Dennis: „Ich kann mehr“

Mit großen Hoffnungen verpflichtete der 1. FC Köln im vergangenen Transferfenster Emmanuel Dennis vom FC Brügge. Der Start bei den Kölnern stellt den 23-jährigen Leihspieler jedoch nicht zufrieden, wie er im Interview mit der ‚Bild‘ verrät: „Ich kann mehr, das weiß jeder. Ich habe bisher noch nicht so gespielt, wie ich mir das vorstelle. Ich arbeite hart, um mich zu verbessern und bleibe geduldig. So ist Fußball eben, es läuft nicht immer so, wie man sich das vorstellt.“

In seinen ersten drei Bundesligaspielen gelang Dennis keine Torbeteiligung. Lediglich beim Ausscheiden im Pokal gegen Jahn Regensburg (5:6 n.E.) traf er. Der nigerianische Angreifer schwärmt von der Bundesliga: „Ich spiele in einer der stärksten Ligen der Welt. Ich will mich beweisen.“