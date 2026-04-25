Menü Suche
Kommentar 4
Bundesliga

Union: Keine Zweifel an Eta

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Marie-Louise Eta winkt @Maxppp

Bei Union Berlin hält man an Marie-Louise Eta fest. Zwei Niederlagen aus den ersten zwei Pflichtspielen ändern nach Informationen der ‚Bild‘ nichts daran, dass die Cheftrainerin bis zum Saisonende im Amt bleibt. Im Anschluss soll sie die Frauenmannschaft übernehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eta hatte den Posten vor knapp zwei Wochen angetreten. Ihr Debüt ging trotz ansprechender Leistung mit 1:2 gegen den VfL Wolfsburg verloren, am gestrigen Freitag folgte eine 1:3-Pleite bei RB Leipzig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Union Berlin
Marie-Louise Eta

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Union Berlin Logo 1. FC Union Berlin
Marie-Louise Eta Marie-Louise Eta
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert