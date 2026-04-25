Union: Keine Zweifel an Eta

Bei Union Berlin hält man an Marie-Louise Eta fest. Zwei Niederlagen aus den ersten zwei Pflichtspielen ändern nach Informationen der ‚Bild‘ nichts daran, dass die Cheftrainerin bis zum Saisonende im Amt bleibt. Im Anschluss soll sie die Frauenmannschaft übernehmen.

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Eta hatte den Posten vor knapp zwei Wochen angetreten. Ihr Debüt ging trotz ansprechender Leistung mit 1:2 gegen den VfL Wolfsburg verloren, am gestrigen Freitag folgte eine 1:3-Pleite bei RB Leipzig.