BVB: Kongenialer Karetsas-Partner gefunden?

„Wir wissen, was wir wollen. Das sind zwei Offensivpositionen“, kündigte Borussia Dortmunds Sportdirektor Ole Book vor der Verpflichtung von Konstantinos Karetsas (18) an. Inzwischen hat der BVB den talentierten Griechen unter Vertrag genommen, fehlt also nur noch ein Offensivspieler, der die Position Karetsas’ Seite bekleiden kann.

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Aktuell gehandelte Kandidaten sind Said El Mala (19/1. FC Köln), Ethan Nwaneri (19/FC Arsenal) und Yeremay Hernández (23/Deportivo A Coruña). Laut der Redaktion von Gianluca Di Marzio haben die Schwarz-Gelben in Griechenland eine weitere spannende Option entdeckt.

Die Rede ist von Giannis Konstantelias, der aktuell in Diensten von PAOK Saloniki steht. Dem Bericht zufolge beschäftigen sich mehrere Vereine mit dem 23-Jährigen, der BVB zeige jedoch das größte Interesse am offensiven Mittelfeldmann.

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Kennt Karetsas

In Deutschland ist Konstantelias kein unbeschriebenes Blatt. Im vergangenen Sommer stand er dicht vor einem 21 Millionen Euro teuren Wechsel zum VfB Stuttgart, Saloniki-Besitzer Ivan Savvidis ließ den Deal jedoch auf den letzten Metern platzen.

Als Ablöse für den Griechen, der in der Nationalmannschaft bereits des Öfteren mit BVB-Neuzugang Karetsas aufgelaufen ist, stehen rund 20 Millionen Euro im Raum. Vertraglich ist Konstantelias bis 2029 an PAOK gebunden.