Book-Liebling: BVB findet Couto-Nachfolger

Vor den Kulissen richtet sich der Transferfokus von Borussia Dortmund voll und ganz auf die Offensive. Konstantinos Karetsas (18/KRC Genk) ist bereits im Anflug, Said El Mala (19/1. FC Köln) soll am liebsten noch folgen.

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Sollte der BVB noch einen Abnehmer für Yan Couto (24) finden, hätte Ole Book bereits einen Ersatz im Visier. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht Elias Baum von Eintracht Frankfurt im schwarz-gelben Fokus. Der Sportdirektor kennt den Rechtsverteidiger noch aus gemeinsamen Tagen bei der SV Elversberg.

Ein Selbstläufer wäre die Verpflichtung des 20-Jährigen aber nicht. Die Hessen haben tendenziell kein Interesse daran, dass der Youngster von der Fahne geht. Vor allem der neue Trainer Adi Hütter soll große Stücke auf den vierfachen U21-Nationalspieler halten.